В Швейцарии задержали хакера из международной ОПГ – его сообщников ищут в Украине

Украина приняла участие в международной операции по задержанию хакера из группировки, распространявшей вирусы-вымогатели «LockerGoga».

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

В Швейцарии в августе был задержан и взят под стражу один из участников хакерской группировки. В международную следственную группу вошли Офис Генерального прокурора, Департамент киберполиции Нацполиции Украины и правоохранительные органы Франции, Нидерландов, Норвегии, США, Швейцарии при поддержке Европола и Евроюста.

Ранее, в октябре 2021 года была проведена международная операция по документированию преступной деятельности хакерской группы. От действий хакеров пострадало более 1800 компаний и учреждений в 71 стране. Общий ущерб достигает более 120 миллионов долларов США.

«В ходе следственных действий получили технику и носители информации, которая использовалась этой группировкой. По результатам совместного анализа этих носителей были получены частные ключи для разблокирования вирусов-вымогателей. Эти ключи позволяют пострадавшим компаниям и учреждениям восстановить данные, ранее зашифрованные вредоносными программами «LockerGoga». В сотрудничестве с Европолом создан инструмент для помощи жертвам в процессе дешифрования информации».