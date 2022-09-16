Корректировщиков вражеского огня по Черкассам и Лисичанску приговорили к 10 и 12 годам тюрьмы

27 летняя девушка из Лисичанска и мужчина из Черкасс, который готовился поддерживать войска из россии «когда они зайдут на территорию области» получили тюремные сроки за корректировку огня и передачу оккупантам информации и местонахождении украинской армии и техники.

Об этом сообщает СБУ.

В частности, в Черкассах вражеским информатором оказался бывший сотрудник органов исполнительной власти, поклонник запрещенной в Украине партии шария.

Контрразведчики установили, что с начала широкомасштабного вторжения россии мужчина собирал и передавал российским спецслужбам координаты расположения блокпостов, подразделений ВСУ, других силовых структур, а также административных зданий органов государственной власти и судебных учреждений.

В ходе следствия было установлено, что он планировал не только передавать информацию агрессору, но и пригласил у своего куратора целый арсенал оружия. По его словам, «хотел быть готовым поддерживать войска из россии, когда они зайдут на территорию Черкасской области».

СБУ задержала изменника в июне этого года во время выполнения им очередного «заказа» – съемки одного из военных объектов региона.

В Лисичанске 27-летняя местная жительница после вторжения россии была завербована представителем российских оккупационных войск.

Во время боев за Лисичанск и Северодонецк злоумышленница передавала врагу сведения о расположении и перемещении подразделений Сил обороны Украины, в том числе количество боевой техники.

Она корректировала огонь русской артиллерии по Лисичанску, в частности, по району, в котором проживала. Она отправляла куратору фотографии поврежденных зданий и фрагментов вражеских кассетных боеприпасов с мест попаданий. Кроме того, подробно описывала точность попадания и масштабы разрушений. Женщина была обезврежена СБУ в апреле.

Напомним, как в Николаеве СБУ задержала еще одного корректировщика оккупантов.