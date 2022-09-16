В Николаеве задержали «закладчика» каннабиса и метамфетамина - ему грозит до 10 лет тюрьмы

В четверг, 15 сентября, во время патрулирования улиц Николаева, полиция обнаружила мужчину, у которого были свертки с наркотическими веществами. Сейчас ему грозит до десяти лет заключения.

Об этом сообщает Национальная полиция.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Николаевского районного управления полиции, сотрудники которой изъяли у мужчины 27 свертков с веществом белого цвета и 12 с каннабисом.

По словам злоумышленника, наркотические средства он заказывал в интернет-магазине, получаемом на почте. В дальнейшем сбывал их по пути закладок на улицах Николаева.

В ходе проведения следственных действий во время обыска дома задержанного правоохранители также обнаружили и изъяли 45 свертков с метамфетамином и 19 с каннабисом.

Следователи задержали 27-летнего мужчину в порядке статье 208 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как в Первомайском районе правоохранители изъяли гигантские кусты конопли и готовый каннабис.