В Киевской области полиция задержала мошенников, которые при продаже автомобиля обманули волонтерку

прочтения: 419
17.09.2022 01:34

В Киевской области полиция задержала двоих подозреваемых в мошенничестве. По данным следствия, они обманули волонтерку, пытавшуюся приобрести авто для военных.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

В начале августа в полицию обратилась жительница Ракитного. Женщина перечислила деньги продавцам автомобиля, который планировала передать на нужды ВСУ, но машину так и не получила.

«Полицейские Белоцерковщины установили дуэт аферистов. Мошенниками оказалась 46-летняя женщина и ее 41-летний приспешник. Прошу всех быть осторожными во время совершения покупок даже на известных онлайн-площадках», - сообщил Небитов.

    Фотофакт