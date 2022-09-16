В Киевской области полиция задержала мошенников, которые при продаже автомобиля обманули волонтерку

В Киевской области полиция задержала двоих подозреваемых в мошенничестве. По данным следствия, они обманули волонтерку, пытавшуюся приобрести авто для военных.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

В начале августа в полицию обратилась жительница Ракитного. Женщина перечислила деньги продавцам автомобиля, который планировала передать на нужды ВСУ, но машину так и не получила.