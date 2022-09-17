Центральный суд отправил в СИЗО с залогом в 1,7 миллиона гривен корректировщика вражеского огня по Николаеву

Дмитрий Коноваленко (на фото слева) Центральный районный суд Николаева отправил в СИЗО сроком на два месяца с правом на внесение залога в размере 1,7 миллиона гривен Дмитрия Коноваленко, который корректировал вражеский огонь по различным объектам города.

Соответствующее решение принял судья Иван Дирко, сообщил на своей странице в Facebook Дмитрий Рябченко.

По его словам, Коноваленко был задержан сотрудниками СБУ за открытое сотрудничество с оккупантами посредством связи в Telegram.

«В течение длительного времени сообщал места расположения наших войск, перемещения военной техники, складов и т.д. Благодаря этому человеку было много принесено беды в наш город. Открытый и ярый украиноненавистник (информация из наших собственных источников). Живёт он на ул Космонавтов. На суде Дмитрий заявил, что он (внимание!) заведомо сообщал раzzиянам ложные координаты в специальном канале, чтобы сбить их с толку и его целью было помочь ЗСУ. На этой хуи..е он хочет выехать и избежать справедливого наказания», - написал Рябченко.

По итогам рассмотрения ходатайства об избрании Коноваленко меры пресечения судья Иван Дирко отправил его в СИЗО сроком на два месяца с возможностью выйти под залог в размере 1,7 миллиона гривен.

Напомним, как в Николаеве суд отправил в СИЗО без залога 53-летнего жителя Олега Голубчика, который передавал российским оккупантам информацию о перемещении техники ВСУ.