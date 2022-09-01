Российских заключенных начали принудительно набирать в ЧВК «Вагнера» и отправлять на войну против Украины

ЧВК «Вагнера» начала принудительный набор заключенных российских колоний для отправки на войну против Украины.

Об этом пишет SOTA со ссылкой на одного из заключенных ИК-4 в Марий Эл.

В распоряжении издания оказалась его переписка с бывшей партнершей. Она началась 14 сентября, тогда заключенный сообщил, что их отправляют на войну в Украину. На следующий день он написал о том, что в колонию приехали вербовщики из ЧВК Вагнера, которые набирают заключенных в принудительном порядке. По его словам, боевиков интересуют те, кто сидят за убийство, тяжкие телесные повреждения, грабеж и разбой.

Завербованным заключенным, как и прежде, обещают платить ежемесячно 100 тысяч рублей, а также полную амнистию. Для этого они должны провести на войне не менее полугода.

Сама возможность вывоза заключенных из колоний, по данным SOTA, оформляется как этапирование для производства следственных действий по линии СК и ФСБ. Сотрудники обоих ведомств сейчас работают на оккупированных Россией территориях Украины.

Напомним, ранее в сети опубликовали видео, на котором приближенный к президенту рф владимиру путину олигарх Евгений Пригожин, основатель так называемой ЧВК «Вагнер», лично вербует российских заключенных для войны с Украиной.