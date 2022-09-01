РосСМИ опубликовали детали ликвидации супругов-коллаборантов в Бердянске

Так называемого «заместителя главы» оккупационной администрации Бердянска Олега Бойко нашли убитым в гараже – у него было два огнестрельных ранения в ногу и одно – в голову, у его жены – огнестрельное в голову.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание «РИА Новости».

Как известно, 16 сентября в оккупированном Бердянске были ликвидированы коллаборакты - «замглавы военно-гражданской администрации по вопросам ЖКХ» Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла «городскую избирательную комиссию» по проведению референдума о присоединении к рф.

«На месте преступления было обнаружено два тела – женское и мужское. Женское тело было обнаружено в той стороне (недалеко от гаража – ред.) на левом боку с огнестрельным ранением в голову. Также было найдено тело мужчины, находящееся в гараже. У него – два огнестрельных ранения в ногу и огнестрельное ранение в голову», - говорится в сообщении.

На месте убийства нашли 6 гильз 9-мм, предположительно выпущенных из пистолета Макарова.

Свидетели рассказали, что выстрелы были глухими, поэтому оккупанты предполагают, что стреляли из пистолета с глушителем.

Напомним, в центре Бердянска днем 6 августа взорвали автомобиль оккупационного «коменданта» города Артема Бардина.