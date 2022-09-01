Били током, железными трубами и стреляли: Житель Купянска рассказал, как его пытали российские «фсбешники»

Житель деоккупированного города Купянск рассказал, как над ним издевались и пытали сотрудники фсб россии.

Его рассказ опубликовала СБУ.

По данным Службы безопасности Украины, через издевательств приходилось проходить каждому, кто попадал на допросы к сотрудникам фсб рф, которые обосновались в оккупированном Купянске.

– Из этой комнаты всегда было много криков, – вспоминает купянчанин, который был незаконно задержан российско-оккупационными войсками.

На допросах сотрудники фсб выбивали из местных жителей имена и адреса участников АТО, бойцов территориальной обороны, лиц, которые имели проукраинскую позицию. Угрожали казнью на минном поле и расправой над семьями, оставшимися под оккупацией.

- Меня на первом допросе минут 40 били током, стреляли в меня то ли из пневматики, то ли из газового, не знаю – я в мешке был… Били битами или железными трубами, - рассказывает жертва российских пыток.

Некоторым паяльниками выжигали на теле кресты. Условия содержания незаконно заключенных украинцев также были ужасающими: в небольшой, предназначенной для двоих человек камере содержались восемь человек.

Такие действия российско-оккупационных войск подпадают под признаки пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Об этом ясно указано в Конвенции ООН против пыток 1984 года, участником которой, кстати, является и российская федерация.

«Сейчас Службой безопасности проводятся оперативно-следственные действия по установлению всех жителей деоккупированных территорий, пострадавших от пыток рашистов. СБУ делает все возможное, чтобы идентифицировать каждого, кто причастен к совершению военных преступлений против мирного населения Украины. За каждое такое преступление обязательно придется отвечать в международных судах», - говорится в сообщении.

Как известно, на освобожденных территориях Харьковской области обнаружили десять пыточных, оборудованных оккупантам.