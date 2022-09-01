Ночью в Крыму неизвестный поджег автомобиль российского пропагандиста Киселева

В субботу, 17 сентября, около 2 часов ночи, на улице Айвазовского в Коктебеле (городской округ Феодосии в оккупированном Крыму) сгорели два легковых автомобиля, в том числе Land Rover Freelander, принадлежащий российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

Об этом сообщают местные СМИ.

Помимо внедорожника телеведущего сгорел еще и гольф-кар.

По словам очевидцев, поджигатель был в медицинской маске, очках, капюшоне и бахилах. Теперь его разыскивает полиция.

Стоит отметить, что поблизости находится вилла, принадлежащая Киселеву. Ранее в СМИ была опубликована информация, что строительство поместья оценивается в 200 млн рублей (3,3 миллиона долларов США по нынешнему курсу), при этом возведение дворца и реконструкция набережной Коктебеля в его окрестностях велись за счет федерального бюджета рф и обошлось в 4 млрд руб.