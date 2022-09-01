В Казачьей Лопани в отделении «народной милиции» обнаружили пыточную

В освобожденном селе Казачья Лопань Харьковской области начато расследование деятельности так называемой «народной милиции», которая действовала в населенном пункте в период его оккупации.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Прокуратура сообщает, что 17 сентября в рамках производства по статье о коллаборационной деятельности был проведен осмотр в помещении так называемой «народной милиции пгт Казачья Лопань».

По данным следствия, во время оккупации населенного пункта представители страны-агрессора создали в нем псевдо-правоохранительный орган, устроили в подвальном помещении застенок и в нем пытали гражданских.

Прокуратура сообщает, что следствием уже установлены лица, работавшие в Казачьей Лопани в интересах оккупантов и принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности.

Как известно, на освобожденных территориях Харьковской области обнаружили десять пыточных, оборудованных оккупантам.