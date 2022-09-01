На Донетчине задержали «законсервированных» диверсантов россии из группировки «Моторолы»

СБУ разоблачила двух боевиков террористической организации «днр» в Покровске Донецкой области, куда они скрыто прибыли для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Сил обороны Украины.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, злоумышленниками оказались два местных жителя, которые в 2014 году присоединились к рядам террористических группировок «Восток» и «Славянская бригада». Под руководством предводителя с позывным «Моторола» они активно участвовали в боевых действиях против украинских войск вблизи Краматорска.

Также находясь в составе враждебных минометных расчетов, боевики прикрывали отступление из славянских подразделений террориста Стрелкова.

До начала полномасштабного вторжения агрессоры «опрокинули» обоих злоумышленников на подконтрольную украинским властям территорию региона. Там они находились в режиме ожидания дальнейших задач от своих российских кураторов и пытались скрываться среди местных жителей.

После задержания, СБУ обнаружили у них средства связи, которые использовались для коммуникации с представителями оккупационных группировок.

У задержанных изъяты удостоверения участников незаконных вооруженных формирований и арсенал автоматического оружия и боеприпасов, замаскированных в специально оборудованных тайниках.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении по части 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как СБУ задержала террориста «днр», пытавшегося устроиться в ряды «Азова».