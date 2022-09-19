В Запорожье СБУ помешала продаже иностранцам документации по производству двигателей для истребителей и боевых вертолетов иностранцам

В результате спецоперации в Запорожье заблокирована попытка нелегальной передачи в одну из стран Восточной Азии новейших военных технологий, подлежащих государственному экспортному контролю. За денежное вознаграждение злоумышленники пытались переправить иностранцам секретную документацию по производству авиационных двигателей для истребителей и боевых вертолетов.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным контрразведки СБУ, схему организовало бывшее должностное лицо одного из мощных оборонных предприятий региона. К противоправной деятельности он привлек трех нынешних работников.

Именно они осуществляли скрытое копирование секретной информации с рабочих компьютеров и образцов технической документации.

Полученные сведения организатор сделки планировал за деньги передать иностранным представителям через закрытые каналы электронной связи.

По предварительным выводам специалистов оборонно-промышленного комплекса Украины, в случае получения соответствующих технологий, иностранцы могли наладить собственное производство модернизированных авиадвигателей.

Во время обысков в рабочих кабинетах и местах жительства злоумышленников правоохранители обнаружили электронные носители информации с технической документацией военного назначения; средства связи, используемые для коммуникации с зарубежным «заказчиком»; 30 тысяч долларов, которые они получили в качестве задатка за нелегальный экспорт.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении по статье 333 («Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю») Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ведомстве не называют предприятие, но, как известно, в Запорожье находится АО «Мотор Сич» – одна из ведущих в мире корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

Как известно, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал введение санкций против гражданина Китая Ван Цзина. Цзин – ключевой акционер владельца Skyrizon – Beijing Xinwei Technology Group. Зеленский заявил, что не позволит Китаю или другому государству выкупить контрольный пакет акций "Мотор Сич".

Напомним, как в Днепре контрразведка СБУ заблокировала вывоз деталей в военные вертолеты.