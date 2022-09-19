СБУ задержала наркоторговцев, пытавшихся переправить в Молдову 75 килограммов психотропа

В Винницкой области СБУ нейтрализовала организованную преступную группу, занимавшуюся трансграничной переправой и сбытом оптовых партий психотропов в Молдове.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Контрабанду организовали трое жителей Киевщины. Они пытались наладить незаконную транспортировку наркотиков из приграничных районов Винницкой области в соседнюю Молдову. Специализировались контрабандисты на веществе PVP – одной из разновидностей синтетических психостимуляторов. Наркодельцов задержали при попытке переправки партии «товара» через госграницу водным путем.

"Товар" для сбыта фигуранты получали от своих подельников по всей территории страны. Для этого использовали сеть скрытых складов, а для переправки – малые плавсредства с дистанционным управлением.

Всего изъяли более 75 килограммов запрещенных веществ, их ориентировочная стоимость на черном рынке составляет около 37,5 миллионов гривен.