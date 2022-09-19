Двух жителей Первомайщины будут судить за уклонение от призыва, им грозит до 5 лет тюрьмы

Прокуратурой утверждены и направлены в суд два обвинительных акта в отношении двух жителей Первомайского района по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, обвиняемые, являясь военнообязанными, по месту жительства через уполномоченных лиц получили повестки на отправку в воинскую часть. Однако, мужчины отказались быть призванными по мобилизации, уклонившись таким образом от прохождения военной службы.

Согласно санкции статьи, за указанное уголовное правонарушение мужчинам грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напомним, как в Одессе ночью мужчины подрались с полицией из-за вручения повесток.