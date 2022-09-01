В Николаеве полиция задержала наркоторговца и двух его коллег – «закладчиков»

В Николаеве полиция задержала троих подозреваемых в наркоторговле.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Во время отработки оперативной информации сотрудники территориального управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями Николаевского районного управления полиции задержали 20-летнего местного жителя, наладившего сбыт наркотиков. Злоумышленник как раз получил очередную партию в почтовом отделении. При осмотре пакета полицейские изъяли 300 граммов амфетамина.

В домовладении задержанного изъяли псилоцибин (грибы), каннабис, электронные весы и zip-пакеты, в которые он фасовал наркотики. По словам злоумышленника, он осуществлял сбыт через интернет-магазин, созданный в мессенджер-канале, и выполнял функции закладчика.

Еще двоих закладчиков в возрасте 20 и 21 год оперативники УБН совместно с патрульными полицейскими задержали на одной из улиц. У них обнаружили и изъяли 80 полиэтиленовых свертков. В ходе экспресс-теста криминалист установил, что указанная смесь является психотропным веществом «Альфа-PVP» весом более 32 граммов.