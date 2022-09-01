В Умань на празднование Рош ха-Шана уже прибыло 4 тысячи хасидов

Несмотря на войну, в Умань Черкасской области прибывают паломники. На сегодняшний день, в город прибыло уже 4000 паломников.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Хасиды со всего мира едут в Умань, чтобы отметить праздник Рош ха-Шана.

«С сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, которые едут в Украину из разных уголков мира, несмотря на войну, демонстрируя веру в ВСУ», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Умани ввели ряд запретов на празднование Рош ха-Шана. Среди них: блокпосты, запрет алкоголя, оружия и пиротехники.