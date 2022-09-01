На Киевщине обнаружили тела еще двоих мужчин, которых убили российские оккупанты

Тела еще двух замученных оккупантами мужчин нашли правоохранители на бывших позициях российской армии в Киевской области.

Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram.

По его словам, останки погибших обнаружили представители местного добровольческого формирования, которые проверяли лес.

Захоронение находилось в лесополосе вблизи села Мироцкое в Бучанском районе Киевской области, где предварительно правоохранители нашли уже 18 убитых россиянами гражданских.