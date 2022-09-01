В россии хотят внести в Уголовный кодекс ответственность за отказ воевать и добровольную сдачу в плен

Госдума внесла пакет поправок в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс рф, которыми вводятся новые статьи, связанные с боевыми действиями.

Об этом сообщил российский правозащитник Павел Чиков.

«Поправками вводится целый набор новых статей УК РФ: „Добровольная сдача в плен“ и „Мародерство“. В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления „в период мобилизации или военного положения, в военное время“. <...> За отказниками тоже пришли. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения <...> предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет», — пишет Чиков.

В частности, судя по поправкам, за добровольную сдачу в плен предлагается давать от трех до десяти лет лишения свободы. При этом отмечается, что военнослужащий, впервые совершивший преступление, может быть освобожден от уголовной ответственности, «если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений».

Даный законопроект в первом чтении был принят еще в июле. Второе чтение запланировано на сегодня, 20 сентября. Как отмечает Чиков, Госдума может принять его одновременно в третьем, окончательном:

«По аналогии с пакетом законов о военной цензуре он может быть одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован до конца дня».

Как известно, после освобождения Харьковской области в захваченных документах российских офицеров украинские воины нашли множество рапортов российских солдат, согласно которым они отказываются принимать дальнейшее участие в войне против Украины.