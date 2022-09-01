ВАКС избрал меру пресечения нардепу Трухину, подозреваемому в попытке подкупа полицейского

20 сентября 2022 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному Генеральным прокурором, следственный судья Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Украины ІХ созыва, который за «150 тысяч» пытался подкупить патрульных полицейских.

Об этом сообщает САП.

Суд частично удовлетворил вышеуказанное ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 49 тысяч 620 гривен. Кроме того, на него были возложены следующие процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору и в суд по каждому требованию; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения с Министром внутренних дел; руководителями Национальной полиции, Департамента патрульной полиции, управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции, руководителями и судебными экспертами Национального научного центра «Институт судебных экспертиз им. засл. Проф. М.С. Бокариуса» и свидетелями по делу.

Срок действия обязанностей – до 20 ноября 2022 включительно.

Действия народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины («Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

Досудебное расследование продолжается.

Следует добавить, что речь идет о народном депутате от партии «Слуга Народа» Александре Трухине. Напомним,

23 августа 2021 года народный депутат Александр Трухин, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Тогда в Дарницком районе столицы автомобиль Audi, не соблюдая безопасную дистанцию во время движения, въехал в двигавшийся впереди Ford. А Ford – в автомобиль Daewoo. В результате тройной аварии пострадали шесть человек. В протоколах полиции, сделанных на месте ДТП, водителем автомобиля нардепа указан другой человек. Вскоре полиция передала дело в Государственное бюро расследований.

Позже директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что следствие по делу о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина пока не получило информации, которая помогла бы установить, кто был за рулем автомобиля во время происшествия - нет записей с камер видеонаблюдения.

В феврале 2022 года СМИ опубликовали видео с патрульного бодикама после ДТП с нардепом Александром Трухиным. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским. Также нардеп утверждает, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Трухин обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить».