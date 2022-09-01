Полицейского из Снигиревки, которого подозревают в сотрудничестве с оккупантами, будут судить заочно

В Кировоградской области суд собирается приступить к заочному рассмотрению уголовного производства относительно экс-полицейского из Снигиревки Игоря Калачева, которого обвиняют в коллаборационизме.

Об этом свидетельствуют соответствующие судебные материалы.

Как сообщалось ранее, Игорь Калачев, который ранее занимал должность начальника сектора реагирования патрульной полиции в Снигиревке, после оккупации населенного пункта вместе с российскими военнослужащими совершал объезд коллег. После этого его уволили из полиции, и он стал фигурантом уголовного производства.

Спустя время еще один из полицейских, который также помогал Калачеву, вышел из оккупированной территории и получил подозрение в коллаборационизме. Тогда в ГБР и прокуратуре уточнили, что речь идет о сдаче оккупантам 9 пистолетов Макарова и 18 магазинов к ним со снаряженными патронами.

Калачев так и не покидал Снигиревку, поэтому его вызывали на следственные мероприятия и вручали подозрение заочно. В частности, повестку и уведомление о подозрении публиковались на сайте Офиса Генпрокурора и в газете Кабмина «Урядовий кур’єр». Материалы относительно Калачева выделили в отдельное уголовное производство, которое начали проводить в рамках специального досудебного расследования.

Согласно определениям суда, следствие считает, что Калачев вместе с коллегой согласились на предложение представителей российской армии сотрудничать. Первая задача от оккупантов состояла в сдаче личного оружия. Калачев и другой фигурант согласились на это предложение, передали россиянам личную информацию о других полицейских, а потом начали объезжать коллег. У полицейских собрали их табельные пистолеты, которые также передали оккупантам.

В частности свою версию следствие подтверждает показаниями как минимум десятерых свидетелей. Вероятно, в большинстве это сотрудники полиции из Снигиревки.

В списке назначенных к рассмотрению дел, указано, что обвинение относительно Калачева назначено к рассмотрению в Бобринецком районном суде Кировоградской области на 21 сентября судьей Бондаренко – это должно быть подготовительное заседание.

Стоит отметить, что Калачев продолжает находиться в оккупированной Снигиревки. При этом он записал несколько видео, где отрицает виновность себя и своего коллеги Александра Трача, который также оставался в Снигиревке. Он винит в этом подозрении свое руководство.