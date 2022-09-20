Спецназовцы задержали грабителя, захватившего заложников в Грузии

В Грузии спецназовцы зашли на территорию захваченного банка в Кутаисе.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Сначала грузинские СМИ сообщили, что спецназ, вероятно, вошел на территорию банка в Кутаисе. Очевидцы сообщали о выстрелах. В зону окружения пропустили машины скорой помощи.

Впоследствии, телеканал Пирвели сообщил в прямом эфире, что грабитель, удерживавший заложников с утра в отделении банка в Кутаисе, задержан. Сообщается также, что заложники освобождены. Подтверждения от МВД Грузии пока нет.

Вооруженный мужчина взял в заложники 12 человек в филиале «Банка Грузии» в Кутаисе.