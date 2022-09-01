В Харькове СБУ ликвидировала банду, которая под видом силовиков грабила людей – среди задержанных несовершеннолетний

В Харькове сотрудники Службы безопасности задержали членов банды, которые совершали вооруженные «налеты» на дома граждан и «выбивали» из них деньги и другие ценные вещи. Нападавшие запугивали людей оружием, применяли к ним насилие и угрозы физической расправы.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В состав банды входили лица, ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за умышленное убийство. Для сокрытия преступной деятельности ее участники действовали под видом правоохранителей.

Сотрудники СБУ задержали пятерых активных участников группировки: троих – после совершения разбойного нападения, еще двоих – при попытке скрыть огнестрельное оружие. Еще один из фигурантов объявлен в розыск.

Сотрудники СБУ изъяли у злоумышленников большой арсенал боевых средств поражения, среди которых:

- переносной зенитно-ракетный комплекс с противотанковой управляемой ракетой; - 4 противотанковых гранатомета РПГ-7 с выстрелами к ним; - 23 автомата Калашникова с боекомплектом; - 8 пистолетов Макарова и Стечкина; - 87 боевых гранат Ф-1, РГД-5, РГО, РГН и РДГ-2Б; - взрыватель к противотанковой мине; - глушители к автоматам Калашникова; - около 12 тысяч патронов к стрелковому оружию; – тактическая амуниция с символикой правоохранительного органа.

Задержанным и разыскиваемым сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный в условиях военного положения, соединенный с проникновением в помещение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. В отношении них судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, а несовершеннолетнему злоумышленнику – домашний арест.

Продолжается досудебное расследование. Проверяется причастность участников преступной группировки к совершению других преступлений на территории региона.

Напомним, ранее в Одессе СБУ обезвредила преступную группировку, которая занималась вымогательством и разбойными нападениями.