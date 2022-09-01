В Харькове СБУ ликвидировала банду, которая под видом силовиков грабила людей – среди задержанных несовершеннолетний

В Харькове сотрудники Службы безопасности задержали членов банды, которые совершали вооруженные «налеты» на дома граждан и «выбивали» из них деньги и другие ценные вещи. Нападавшие запугивали людей оружием, применяли к ним насилие и угрозы физической расправы.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
В состав банды входили лица, ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за умышленное убийство. Для сокрытия преступной деятельности ее участники действовали под видом правоохранителей.
Сотрудники СБУ задержали пятерых активных участников группировки: троих – после совершения разбойного нападения, еще двоих – при попытке скрыть огнестрельное оружие. Еще один из фигурантов объявлен в розыск.
Сотрудники СБУ изъяли у злоумышленников большой арсенал боевых средств поражения, среди которых:
- переносной зенитно-ракетный комплекс с противотанковой управляемой ракетой;
- 4 противотанковых гранатомета РПГ-7 с выстрелами к ним;
- 23 автомата Калашникова с боекомплектом;
- 8 пистолетов Макарова и Стечкина;
- 87 боевых гранат Ф-1, РГД-5, РГО, РГН и РДГ-2Б;
- взрыватель к противотанковой мине;
- глушители к автоматам Калашникова;
- около 12 тысяч патронов к стрелковому оружию;
– тактическая амуниция с символикой правоохранительного органа.
Задержанным и разыскиваемым сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный в условиях военного положения, соединенный с проникновением в помещение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. В отношении них судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, а несовершеннолетнему злоумышленнику – домашний арест.
Продолжается досудебное расследование. Проверяется причастность участников преступной группировки к совершению других преступлений на территории региона.
Напомним, ранее в Одессе СБУ обезвредила преступную группировку, которая занималась вымогательством и разбойными нападениями.