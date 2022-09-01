СБУ сообщила о подозрении новоназначенным «министрам» оккупационной администрации Крыма

Служба безопасности задокументировала преступную деятельность еще двух руководителей временно оккупированного Крыма. В результате следственных действий сообщается о подозрении так называемым «министру внутренней политики, информации и связи» Владимиру Трегубу и «министру сельского хозяйства» Юрию Мигалю.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Оба коллаборанта входят в ближайшее окружение Аксенова и занимаются активной поддержкой вооруженной агрессии россии против нашего государства.

На «министерские» должности их назначили после начала полномасштабного вторжения в рф.

Установлено, что злоумышленники имеют отношение к незаконному вывозу украинского зерна с временно оккупированной территории юга Украины, а также навязыванию прокремлевской пропаганды местным жителям.

Кроме того, они призвали людей вступать в ряды псевдогосударственных образований и оккупационных группировок рф.

По данным следствия, коллаборантами являются двое жителей полуострова, которые в 2014 году поддержали его захват страной-агрессором. За это оккупанты назначили их руководителями местных «администраций» Советского и Раздольненского районов.

Впоследствии будущий «главный» аграрий полуострова получил назначение в так называемом «Верховном Совете республики Крым», где возглавил один из комитетов.

На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности подозревают обоих злоумышленников по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении его в розыск.

Продолжаются комплексные меры по привлечению вражеских приспешников к ответственности за преступления против Украины.

Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ АР Крым при процессуальном руководстве Прокуратуры АР Крым и г. Севастополя.