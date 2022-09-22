Жителя Николаев будут судить за сдачу оккупантам позиций ВСУ и украинской техники

В суд направлен обвинительный акт в отношении 47-летнего жителя города Николаева, который распространял информацию о расположении Вооруженных Сил Украины Украины.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Расследованием установлено, что обвиняемый, будучи активным подписчиком специально созданного представителем государства-агрессора «Telegram»-канала, в котором осуществляется распространение и обмен информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украине, в том числе о движении, расположении и перемещении ВСУ. В июле этого года мужчина передал информацию, которая не размещалась в открытом доступе, о расположении на территории города и области подразделений Вооруженных Сил Украины и техники.

Мужчину будут судить по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- части 3 статьи 114-2.

- части 1, 3 статьи 436-2.

Санкция статьи за указанное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет. Обвиняемый находится под стражей.

Напомним, что ранее в Николаеве на период следствия арестовали пенсионера, корректировавшего российские обстрелы.