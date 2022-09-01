В Николаеве задержали мужчину, который хотел откупиться взяткой за незаконную добычу песка

В Николаеве полицейские задержали местного жителя, предлагавшего 25 тысяч гривен за непривлечение к уголовной ответственности по делу о незаконной добыче песка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

54-летний мужчина предлагал взятку чиновнику отделения полиции № 4 Николаевского райуправления за избежание ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых и возвращение грузового автомобиля с песком.

Транспортное средство правоохранители изъяли несколько дней назад из-за отсутствия разрешительных документов на добычу песка.

При предоставлении правоохранителю неправомерной выгоды злоумышленника задержали следователи СУ ГУНП в Николаевской области и работники Николаевского управления внутренней безопасности ДВБ НПУ. Денежные средства изъяли.

В настоящее время 54-летний фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Готовятся материалы для вручения ему уведомления о подозрении. За преступление ему грозит до восьми лет тюрьмы.