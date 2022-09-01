Столичный блогер снимал для росСМИ провокационные «стримы» с дискредитацией ВСУ, ему сообщили о подозрении

Служба безопасности задокументировала в Киеве информационно-подрывную деятельность одного из известных блоггеров, распространявших российскую пропаганду.

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленник занимался дискредитацией военнослужащих ВСУ и сотрудников правоохранительных органов. С этой целью он снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона.

В своих стримах он обижал наших защитников, а также пытался фиксировать их лица и номерные знаки автомобилей.

Отснятые сюжеты преподавал на собственной интернет-платформе и распространял через соцсети.

Установлено, что деструктивный контент широко использовали кремлевские пропагандисты для подготовки заказных эфиров и фейковых «новостей» по поводу общественно-политической ситуации в Украине.

Такое провокационное видео представители спецслужб России использовали для «разгона» дезинформации о гражданской позиции и патриотических настроениях жителей Киевщины.

Кроме того, блоггер публично обижал украинских волонтеров и требовал с них деньги за обнародование публикаций в поддержку сил обороны.

В ходе следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон, по которым он администрировал свои интернет-ресурсы,распространяя вражескую пропаганду.

Пока ему сообщено о подозрении по части 1, 2 статьи 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.