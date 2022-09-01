Мужчины-студенты теперь не смогут выехать с Украины для обучения в иностранных ВУЗах

Украинские мужчины-студенты, которые учатся в иностранных ВУЗах, больше не могут уехать за границу во время действия военного положения.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает LIGA.net.

По его словам, высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами из-за массовых подделок документов.

«Ранее по решению высшего военного руководства студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения учебы. Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако в последние месяцы начались массовые подделки документов, которые якобы подтверждают обучение мужчин за границей», - объяснил он.

По статистике ГПСУ только за июль-август на границе обнаружили около 600 человек, которые использовали поддельные документы об обучении в зарубежных учебных заведениях.

Учитывая это, добавляет спикер пограничников, высшее военное руководство приняло новое решение - с 14 сентября отменить возможность пропуска даже этой категории граждан.

«На сегодня мужчин-студентов через границу не пропускают», - заявляет Демченко.

Он добавляет, что согласно Постановлению Правительства от 27 января 1995 г. № 57, регламентирующей Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, мужчины-студенты иностранных учебных заведений не входят в перечень исключений, которым разрешено пересечение границы.

«Этот вопрос может быть решен, если внесут изменения в постановление правительства №57», – сказал Демченко.

Напомним, что ранее украинским морякам разрешили выезжать за границу на работу.