В Николаевской области грабителю отменили условный приговор и назначили реальное наказание

Николаевский апелляционный суд по жалобе прокуратуры приговорил жителя Первомайского района к реальной мере наказания.

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.

39-летний обвиняемый в феврале 2022 года в селе Лысая Гора путем повреждения двери проник в жилище местной жительницы, где нанес ей удар головой в лицо и завладел ее имуществом.

Приговором суда первой инстанции злоумышленник признан виновным и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года.

Николаевский апелляционный суд, рассмотрев жалобу прокуратуры, отменил приговор суда первой инстанции и вынес новый приговор, которым мужчина осужден к 4 годам лишения свободы.