Суд заочно арестовал двух экс-министров времен Януковича, способствовавших подписанию «Харьковских соглашений»

Печерский районный суд г. Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру иностранных дел Константину Грищенко (2010-2012 г.) и министру юстиции Украины Александру Лавриновичу (2010-2013 г.), которые подозреваются в государственной измене (ч. ст.28, ч. 1 ст.111 УК Украины).

Об этом 23 сентября сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как известно, в июле 2022 года Грищенко и Лавриновичу было сообщено о подозрении.

«По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими президентом и премьер-министром, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, Закона "О международных договорах Украины", без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и российской федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведение обязательной правовой экспертизы, согласовали ее без замечаний», – сообщили в ОГПУ.

В результате таких действий в апреле 2010 года было подписано и ратифицировано так называемое «Харьковское соглашение», которым на 25 лет продлен срок пребывания черноморского флота России на территории Украины.

Это создало благоприятные условия для последующего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота российской федерации, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя вместо вывода из Украины.

Подозреваемые скрываются от органов досудебного расследования за пределами территории Украины и объявлены в розыск. Однако данное решение суда позволяет ОГПУ инициировать процедуру их экстрадиции.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Напомним, ранее работники ДБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание Харьковских соглашений, способствовал российской федерации в оккупации АР Крым.