На Николаевщине двух патрульных разоблачили на вымогательстве взятки у пьяного водителя

В Николаевской области двум полицейским сообщили о подозрении в вымогательстве денег у водителя за не привлечение к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемые требовали и получили от водителя транспортного средства неправомерную выгоду в размере двух тысяч гривен за непривлечение его к административной ответственности по статье 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Двум полицейским секторам реагирования патрульной полиции отделения полиции № 8 Николаевского районного управления полиции сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Расследование осуществляют следователи ТУ Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве при оперативном сопровождении Николаевского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.