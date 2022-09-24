Экс-нардепа Сольвара приговорили к 3 годам тюрьмы за злоупотребление властью

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор первой инстанции и приговорила экс-депутата Верховной Рады Руслана Сольвара к 3 годам лишения свободы по делу о незаконном получении 361 тысячи гривен компенсации за аренду жилья.

Об этом сообщает «Левый берег».

Руслана Сольвара также лишили права занимать определенные должности на 1 год, обязали его заплатить штраф в размере 8,5 тысяч гривен, а также постановили взыскать 25 тысяч гривен судебных издержек. Обвинительный приговор можно оспорить в кассации, а бывший нардеп может просить о помиловании.

Судьи полностью удовлетворили апелляционные жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на оправдательный приговор экс-нардепу. Осужденного на вынесении резолютивной части приговора не было. Национальное антикоррупционное бюро Украины уже в курсе поведения бывшего народного избранника и должно принять меры, чтобы тот не сбежал.

Напомним, в ноябре 2014 года Сольвар как народный депутат получил в пользование номер в гостинице «Киев», поскольку у него не было собственного жилья в столице. В начале марта 2017 года ему досталась по наследству квартира в Киеве, но депутат не сообщил об этом факте в Управделами Аппарата Верховной Рады. Это позволило ему и дальше получать компенсационные выплаты из Госбюджета.

Только в октябре 2018 года после ряда публикаций в СМИ экс-депутат отказался от получения денег. За эти полтора года, как установило следствие, он успел получить более 361 тысячи гривен компенсации за аренду жилья. НАБУ, расследовавшее это дело, квалифицировало действия депутата по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью.