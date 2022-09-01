Президент Зеленский назвал украинские потери в войне против россии

Каждый день в войне против россии Украина теряет примерно 50 воинов. В то же время, с начала полномасштабного вторжения, украинских героев погибло в пять раз меньше, чем оккупантов.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в программе Face а Zelensky, пишет « Бабель ».

- У нас есть оценки потерь за сутки, они не точны. Это около 50 человек в день. Но это не точная цифра, потому что мы не знаем, сколько солдат и гражданских остаются на этой территории. В общей сложности на войне погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских, - заявил Президент.

По словам Зеленского, он получает данные по потерям ВСУ, однако с цифрами важно быть осторожными, ведь речь идет о человеческих жизнях.

- Позиция наших военных – не называть точное количество погибших или раненых украинских военнослужащих. Главный вопрос – это точные данные. У меня есть данные, которые я получаю и которые мне предоставляют. Мы должны быть очень осторожны с цифрами, потому что речь идет о человеческих жизнях, - добавляет Президент.

Напомним, с начала полномасштабной войны россия потеряла 56 тысяч 60 своих военных.