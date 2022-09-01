Нардеп Кузьминых, пойманный на взятке, выбросил обвинительный акт из окна Land Cruiser: «Нате вам его»

НАБУ и САП 23 сентября направили в суд дело в отношении действующего народного депутата Украины по обвинению в получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Напомним, что речь идет о народном депутате от «Слуги народа» Сергее Кузьминых.

Обвинительный акт ему вручили накануне. Как показано на видео, он отказался взять обвинительный акт, детективы НАБУ положили документ в автомобиль, в который сел Кузьминых, но нардеп выбросил обвинительный акт со словами «Нате вам его».

По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если он планирует поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, стоит этот вопрос предварительно согласовать с одним из народных депутатов. Вскоре контакт между нардепом и представителем компании состоялся. Нардеп пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета. Первым объектом такого сотрудничества стала больница, которая согласно договоренностям между нардепом и представителем компании закупила медицинское оборудование на 40 миллионов гривен.

В ответ нардеп намекнул, что его «услуги» не безвозмездны и составляют 30% от сумм договоров, заключенных с больницей. Эта плата ему представилась также своеобразной гарантией возможного будущего сотрудничества. После получения фирмой оплаты от больницы по одному из тендеров – а именно за систему ультразвуковой диагностики – нардеп попросил передать ему 30% суммы договора – 558 тысяч гривен.

Депутата разоблачили «на горячем» 28 января 2022 года. Однако, не задерживали из-за «депутатского иммунитета», а вызвали повесткой для проведения следственных действий. Впрочем, нардеп долгое время игнорировал вызовы. О подозрении ему сообщила генеральный прокурор 31 января 2022 года. После этого нардеп по разным причинам стал избегать заседания ВАКС. Меру пресечения ему все же избрали через четыре месяца после разоблачения – в конце мая. Действия депутата квалифицированы по части 2 статьи 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет.