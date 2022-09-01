СБУ установила, кто из командиров российской оккупационной армии отдал приказ пытать украинцев в Херсоне

В ходе оперативной работы Служба безопасности установила личность российского командира, санкционировавшего пытки украинцев во временно оккупированном Херсоне. Речь идет о заместителе начальника управления росгвардии по Ростовской области полковнику полиции Александру Науменко с позывным «Альфа».

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия СБУ, с марта Науменко руководит военнослужащими росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований России во временно оккупированном Херсоне.

«По его приказам происходят незаконные задержания и пытки над местными жителями, проникновение в их дома и завладение имуществом. Установлено, что он принимал участие в разгоне мирных митингов в Херсоне. Отдавал приказы применять против украинских граждан светошумные гранаты и слезоточивый газ. Среди херсонцев были пострадавшие», - говорится в сообщении.

Кроме того, по его указанию российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестоко их пытали. Они пытались выбить из них информацию о военных ВСУ и их местах дислокации, а также склоняли к сотрудничеству с оккупантами.

В настоящее время полковнику Науменко объявлено подозрение по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении дезертиру, который хотел заманить украинских военных во временно оккупированный Херсон.