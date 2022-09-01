В Николаеве отдали под суд матроса-предателя из Крыма, попавшего в плен в Херсонской области

Бывший матрос из Крыма пойдет под суд за участие в войне против Украины. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, бывший старший матрос-гранатометчик в 2014 году перешел на сторону оккупантов. После захвата русскими воинской части в Симферополе он добровольно присягнул на верность агрессору.

Во время полномасштабного вторжения матрос с войсками оккупантов незаконно попал в Украину. В конце августа во время боев в Херсонской области предатель был захвачен в плен ВСУ.

Николаевская прокуратура закончила расследование по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Пленному матросу грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Напомним, в Николаеве задержан предатель, корректировавший ракетные удары для срыва отопительного сезона и собиравшийся варить оккупантам щи.