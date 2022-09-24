«россия поставила всю Европу на грань ядерной катастрофы»: Шмигаль заявил, что вокруг ЗАЭС необходимо создать 30-километровую зону безопасности

Премьер-министр Украины на брифинге в Нью-Йорке заявил, что демилитаризация Запорожской атомной электростанции является стратегической задачей не только для Украины, но и для всей Европы.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Своими действиями на Запорожской АЭС россия поставила всю Европу на грань ядерной катастрофы. Безопасность наших ядерных объектов – один из ключевых вызовов для всех в мире», – сказал Денис Шмигаль.

Он добавил, что украинская сторона обсуждала этот вопрос в ООН с руководством ЕС, главой МАГАТЭ г-ном Гросси, Президентом Франции, премьерами Японии и Новой Зеландии, главами МИД Великобритании, Германии и Индии.

«Все понимают значимость демилитаризации ЗАЭС и безопасной работы объекта. Как один из шагов в этом направлении, МАГАТЭ планирует увеличить свою миссию на станции», – подчеркнул Премьер-министр Украины.

По его словам, украинское правительство работает над организацией международных миссий ООН и ЕС на Запорожскую станцию.

«россия практически каждый день устраивает провокации и обстрелы ЗАЭС. Они хотят отключить эту крупнейшую атомную станцию в Европе от украинской сети и продолжать использовать ее как военную базу. Поэтому так важно, чтобы российские войска были выведены не только из Запорожской АЭС, но также из Энергодара. Должна быть создана 30-километровая зона безопасности», – подчеркнул Денис Шмигаль.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные приступили к обстрелу станции. россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом защиты от провокаций.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет , в котором подтвердили, что россия разместила «военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции».

После этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрел в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать «зону безопасности» вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

11 сентября стало известно, что Запорожская АЭС полностью остановлена , а последний работающий реактор переводят в холодное состояние.

15 сентября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию с требованием к росии прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции .

Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС снова подключен к энергосети Украины.