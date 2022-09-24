СБУ разоблачила агентов фсб в Донецкой области и в Днепре – один из них работал на врага из тюрьмы

Сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили еще одну межрегиональную агентурную сеть россии, которая корректировала вражеский огонь в прифронтовых районах востока и юга Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

В Донецкой области два российских агента передавали оккупантам места дислокации подразделений ВСУ, в том числе расположение боевых позиций реактивных артиллерийских систем «HIMARS».

Установлено, что информаторы были завербованы представителями фсб после полномасштабного вторжения. В поле зрения спецслужб россии «агенты» попали из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно «афишировали» среди окружающих.

Сотрудники СБУ задержали обоих агентов в Покровске на попытке передачи развединформации оккупантам.

Еще одного предателя разоблачили в Днепре. Им оказался заключенный одного из исправительных учреждений. Посредством скрытого мобильного телефона он наладил связь со своими сообщниками на свободе, которые передавали ему геолокацию украинских блокпостов.

Полученную информацию заключенный передавал представителям спецслужб россии, которые завербовали его через связи в криминальных кругах.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрениях по части 2 статьи 114-2 (Несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Николаевская спецпрокуратура в военной и оборонной сфере направила в суд обвинительный акт по фактам дезертирства и государственной измены в отношении бывшего военнослужащего ВСУ – гранатометчика воинской части в АР Крым.