На Житомирщине мужчину заключили в тюрьму на пять лет за приготовление пищи из собак

Жителя Житомирщины наказали пять лет лишения свободы за жестокое обращение с животными. Он убивал собак для приготовления пищи.

Об этом сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства доказано, что преступление против общественного порядка и нравственности 27-летний житель одного из сел Коростышевского района совершил в феврале 2021 года.

Злоумышленник заманил во двор овчарку и еще одну беспризорную собаку, и, применяя хозяйственные инструменты, в гаражном помещении с особой жестокостью убил их, расчленив на части, с целью приготовления для себя блюда.

В суде злоумышленник свою вину признал, однако в содеянном не раскаялся.

Проведенной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что у обвиняемого есть определенные расстройства здоровья, однако они не влияют на контролирование им своих действий и несение ответственности за них, и являются вменяемым.

В ходе досудебного расследования подозреваемый неоднократно нарушал требования меры пресечения – пребывание под круглосуточным домашним арестом, что вызвало опасения односельчан, в связи с чем ему изменена мера пресечения на содержание под стражей, последние три месяца – на пребывание под залогом.

Судом мужчина признан виновным в жестоком обращении с двумя животными, в том числе беспризорным, совершении умышленно с особой жестокостью, что привело к их гибели (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и взыскано 50 тысяч гривен морального вреда в пользу потерпевшей.

Напомним, как на Николаевщине мужчина швырял собаку о землю – на него составили админпротокол.