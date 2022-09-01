В россии снова проходят акции протеста против мобилизации – учасников задерживают

132 человека задержали на акциях против мобилизации и войны по всей россии. Известно о задержаниях в Иркутске, Хабаровске, Томске, Чите, Улан-Удэ.

Об этом сообщает «ОВД Инфо».

В Новосибирске протестующие встали в хоровод и пели «Пусть всегда будет солнце». Силовики оцепили хоровод, а после жестко задержали некоторых участников. Уже как минимум 70 задержанных на акциях в городе. Одному из них силовики повредили руку и отказывались вызывать скорую. Другой задержанной вызывали скорую, когда ей стало плохо из-за духоты в отделе.

В Екатеринбурге задержали четырех журналисток и потребовали, чтобы они покинули митинг.

В Томске задержанных не пускают в туалет и запрещают им пользоваться телефонами.

В Иркутске как минимум одну девушку задержали без объяснения причин.

В Иркутске продолжаются задержания: как минимум одну девушку задержали без объяснения причин. Видео: Иркутск анархистский pic.twitter.com/O0asCcPTyG — Дочери Сиф (@SifDaughters) September 21, 2022

Также задержания начались и в Москве.

Напомним, 21 сентября во многих городах россии прошли акции протеста против мобилизации. Однако все они не были массовыми. Всего по стране было задержано более одной тысячи людей.