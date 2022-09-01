«Вагнеровцы» прибыли в Беларусь, чтобы подготовить провокации – с собой привезли форму ВСУ

В Минск прибыли российские наемники ЧВК «Лига», которые могут быть привлечены к организации провокаций на украинской границе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

По информации ЦНС, полученной от белорусского подполья, в Минск 20 сентября прибыло 130 наемников ЧВК «Лига» с личным оружием и боеприпасами.

Уже 22 сентября на территорию белорусского частного охранного предприятия «ГардСервис», где находятся наемники, было доставлено 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области.

«Возможные диверсии ожидаются в районе населённых пунктов Пинск, Иваново и Кобрин. Заметим, что такие диверсии играют на руку Москве, стремящейся втянуть в эту войну дополнительные силы, в частности Беларусь», - говорится в сообщении.

В центре отмечают, что «ГардСервис» – не просто частное охранное предприятие. Оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются «охранники» на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

Напомним, недавно лидер белорусского режима утверждал, что видит «угрозу со стороны Украины», поэтому поручил начать подготовку к обороне по нормам военного времени.