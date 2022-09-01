На Закарпатье задержали семерых уклонистов от мобилизации из Харьковщины

Пограничники задержали 7 уклонистов в Закарпатье. Все задержанные – жители Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-центр ГНСУ.

Один украинец был задержан при попытке преодоления заградительного забора на украинско-венгерской границе.

Остальные ловкачи военнослужащие обнаружили на украинско-румынском участке границы. Трое остановили пограничные наряды отдела «Тячев» - двое из них искали мелководье вблизи поселка Солотвино, третий, «вооружившись» спасательным жилетом, готовился к заплыву на окраине Тячева.

Трое мужчин и одна женщина, выбирая способ незаконного пересечения границы, решили добраться до соседней Румынии высокогорьем.

В ГНСУ добавили, что в последнее время, в связи с ухудшением погодных условий и поднятием уровня воды в пограничной Тисе, беглецы от мобилизации начинают менять, так называемые, водные маршруты, предпочитая сухопутные участки границы.

Напомним, с 25 февраля пограничники задержали более 8 тысяч уклоняющихся от мобилизации .