В аэропорту Кишинева задержали украинку, в багаже которой был пневматический пистолет

В Кишеневе в багаже гражданки Украины, регистрировавшейся на рейс «Кишинев-Анталия», молдавские пограничники обнаружили заряженный пневматический пистолет.

Об этом сообщает УНН.

В зарегистрированном багаже находился пневматический пистолет и 16 металлических пуль.

«Для контрольно-регистрационных процедур по маршруту «Кишинев-Анталия» 24-летняя женщина появилась в 6:15. Во время осмотра и фотографирования отсканированного багажа пограничники заметили в чемодане предмет, похожий на оружие. При осмотре содержимого было установлено, что это пневматический пистолет, заряженный 16 металлическими пулями», - говорится в сообщении.

Пистолет был направлен на экспертизу, в зависимости от её результатов будет проведена юридическая квалификация инцидента.