Луцкого террориста отправили в тюрьму на 13 лет за захват автобуса с заложниками

В Луцком горрайонном суде 26 сентября завершили рассмотрение дела Максима Кривоша, который в июле 2020 года захватил в центре Луцка автобус с 13 заложниками. Следующие 13 лет Кривош проведет за решеткой.

Об этом сообщает «Суспільне».

Во время оглашения приговора осужденный швырнул в сторону судей кусок хозяйственного мыла и сказал, что виновным себя не считает.

Рассмотрение дела длилось почти два года. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Максима Кривоша вменяемым. Среди преступлений, за которые судили мужчину – захват заложников, незаконное обращение с оружием, совершение теракта, покушение на жизнь правоохранителя. Суд признал его виновным по всем статьям.

Кроме тюремного заключения судьи наказали осужденного конфискацией всего имущества, которым он официально владеет.

В комментарии общественному Максим Кривош отметил, что обжаловать приговор суда не будет.

– Не вижу в этом никакого смысла. Я себя виновным не признавал и не признаю, ни о чем не жалею, – добавил он.

Апелляцию на решение суда может подать прокуратура. Сторона обвинения настаивала на заключении сроком на 15 лет. По словам прокурора Вадима Старчука, будет ли обжалование – объявят со временем.

Как известно, утром 21 июля 2020 года вооруженный Максим Кривош, подписанный в соцсетях как «Максим Плохой», захватил автобус и угрожал заложникам. При этом он выдвинул странные требования к представителям власти. Президент Зеленский исполнил одно из них – записал видео, где попросил смотреть названный Кривошем фильм. После этого Кривош отпустил заложников. Также в Харькове полиция задержала еще одного мужчину, у которого обнаружили арсенал оружия – он якобы был сообщником луцкого террориста. Подробности об этих событиях можно прочитать по этой ссылке.