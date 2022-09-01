В россии участника антивоенного митинга полицейские изнасиловали гантелей и открыли на него дело

В понедельник, 26 сентября, в Москве силовики избили и изнасиловали гантелью активиста Артема Камардина, который был участником поэтической акции против мобилизации.

Об этом сообщает «Новая газета. Европа».

Силовики ворвались в квартиру к активистам Артему Камардину, Александре Поповой и Александру Менюкову, вскрыв дверь болгаркой. Полицейские не пустили адвоката в квартиру, сославшись на то, что там проводится оперативно-розыскное мероприятие — «осмотр помещения».

Силовики «очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантель». После этого они заставили участников акции извиниться на камеру за слова «Слава Киевской Руси».

Всех активистов отвезли в следственный комитет. Позже Александру Попову выпустили из здания ск рф. По ее словам, силовики приклеивали ей стикеры на лицо с помощью суперклея.

- На мне очень много суперклея, потому что силовики приклеивали мне на суперклей стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером, — рассказала Попова.

Он также сообщила, что силовики записали на видео изнасилование Камардина и показывали ей. Также подруга активистов рассказала, что после обыска из квартиры пропало 600 долларов.

По данным «Настоящего времени», предположительно, активистов пытали сотрудники спецназа МВД «Гром». Ранее подразделение находилось в составе расформированной Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

Адвокат Камардина Леонид Соловьев сообщил, что его подзащитный стал подозреваемым по статье о «возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия». Ночью Камардина госпитализировали: активиста привезли в больницу на машине скорой помощи.

25 сентября в Москве прошли «Маяковские чтения» — акция у памятника поэту Владимиру Маяковскому, на которой присутствующие читали стихи. Акцию активисты объявили антимобилизационной. Камардин принимал в ней участие.