На Николаевщине пенсионер выстрелил жене в голову из сигнальной ракетницы

На Вознесенщине полицейские задержали мужчину за нанесение тяжких телесных повреждений жене – он выстрелил ей в голову из сигнальной ракетницы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

25 сентября в дежурную часть Вознесенского районного управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что его отец нанес телесные повреждения 64-летней матери.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что телесные повреждения потерпевший мужчина нанес во время ссоры. Злоумышленник схватил сигнальную ракетницу и произвел выстрел в направлении головы своей жены. С места происшествия женщину забрала скорая. Сейчас ее состояние расценивается как тяжелое.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения следователи возбудили уголовное производство по части 1 статьи 121 УК Украины.

Правоохранители задержали 72-летнего злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления – части ракетницы, и направили на экспертное исследование.

В настоящее время следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершенном преступлении. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. За совершенное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.