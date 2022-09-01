Россиянин, который расстрелял военкома, рассказал о причинах поступка

Россиянин Руслан Зинин на допросе рассказал, что открыл стрельбу в Усть-Илимском военкомате, так как его брату пришла повестка, а ранее на войне погиб его друг.

Об этом сообщают росСМИ.

По словам Зинина, в марте 2022 года на войне погиб его лучший друг, 19-летний Даниил. А в сентябре повестку получил его двоюродный брат — 21-летний Василий Гуров.

Как известно, 26 сентября Зинин выстрелил в начальника Усть-Илимского военкомата Александра Елисеева прямо на его рабочем месте, сейчас тот находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже свидетели рассказали, что в военкомате не было металлоискателя, а документы призывников никто не проверял:

«Смотрели повестку, в журнале черканули и проходи.Оружие у него было как из «Брата-2», очень похоже, типа обрез самодельный».