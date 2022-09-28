Полиция Британии открыла дело против пропагандиста Филлипса из-за его допроса британцев, попавших в российских плен

В Великобритании расследуют преступления пророссийского пропагандиста, британца Грэма Филлипса. Он допрашивал военнопленных Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которых заключили в тюрьму российские оккупанты.

Об этом пишет The Sun.

Филлипс опубликовал 44-минутное видео, где он словесно издевался над 28-летним Аслином – раненым и закованным в наручники – который находился в тюрьме в Донецке.

Своими действиями «журналист» нарушил Женевскую конвенцию, запрещающую съемку, направленную на унижение военнопленных.

- Он говорил со мной так, будто моя судьба была решена. Он будто знал, что меня казнят. Он был соучастником моих пыток. Он военный преступник, подонок. Я хочу, чтобы его привлекли к уголовной ответственности, – сказал военный.

Аслин после возвращения из российского плена уже дал показания полиции против Филлипса.

Мать Эйдена Аслина Анджела Вуд уверена, что Грэм Филлипс окажется на скамье подсудимых.

Напомним, 25 июля 2014 года сотрудники Службы безопасности Украины выдворили за пределы Украины задержанного в Мариуполе пропагандиста Грэма Филлипса. Позже его задержали и допросили в британском аэропорту.

В сентябре 2016 года Грэм Филлипс стал издеваться над освобожденным из плена боевиков украинцем Владимиром Жемчуговым. Но украинец, потерявший обе руки и частично зрение, дал достойный ответ пособнику боевиков.

После Киев осудил провокационные действия Филлипса, и призвал Британию наказать журналиста за все его действия.