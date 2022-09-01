Во Владивостоке скончался 39-летний мужчина, задержанный за протест против мобилизации

39-летний житель Владивостока Сергей Федосеенко скончался после задержания из-за протеста на призывном пункте военкомата.

Об этом пишет Astra.

По данным канала, Федосеенко 27 сентября пришел на призывной пункт и высказал недовольство. Каким образом он это делал и что именно говорил, не уточняется. Руководство военкомата вызвало полицию, на место прибыли лейтенант Геннадий Тадыков и прапорщик Игорь Крючков. На Федосеенко надели наручники и посадили его в служебный автомобиль.

Прибыв в отдел полиции № 3, правоохранители открыли машину, «увидели, что ему плохо, и вызвали скорую». Медики констатировали смерть. Никаких подробностей о том, как везли Федосеенко, не приводится.

Стоит отметить, что после объявление Путиным «частичной» мобилизации в россии уже дважды проходили акции протеста по всей стране, однако наиболее многолюдные они были в Дагестане.

Кроме того, недовольные мобилизацией россияне массово поджигают военкоматы и административные здания.

А 26 сентября 25-летний Руслан Зинин подстрелил на рабочем месте начальника Усть-Илимского военкомата Александра Елисеева, тот находится в больнице в тяжелом состоянии. В тот же мужчина совершил попытку самосожжения у центрального автовокзала в Рязани, заявляя, что не хочет воевать в Украине.