11 убитых и 15 раненых: Российским военным, которые 25 февраля в Гостомеле устроили «охоту» на людей, сообщили о подозрении

25 февраля российские оккупанты в Гостомеле со всех видов оружия расстреляли 12 автомобилей. Наименьшее количество попаданий в транспортных средствах – 38 пуль, больше всего – 178.

Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По факту массового расстрела людей, пытавшихся спастись от войны, работники Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 начали уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Следовательно, привлекли все оперативные возможности и начали работать над установлением военнослужащих россии, причастных к жестокому убийству людей.

- Напуганные люди хотели только одного - как можно быстрее уехать из зоны боевых действий. А росгвардейцы устроили на местных настоящую охоту. В один из автомобилей они выпустили 178 пуль, – сообщил Игорь Клименко.

Благодаря кропотливой работе следователей и оперативных работников, многочисленных допросов свидетелей и десятков экспертиз полицейские получили доказательства причастности конкретных военнослужащих к массовым расстрелам гражданского населения с использованием автоматического оружия и бронетехники. Более того – выяснилось, что основной задачей подразделения было захват правительственного квартала и ликвидация высшего руководства государства.

– Всего на отрезке дороги только 25 февраля российские оккупанты убили 11 и ранили 15 человек. Среди жертв захватчиков – гражданин россии. Среди пострадавших от вражеских пуль – гражданин Германии и работники Бучанского райуправления полиции. На территорию Украины это подразделение зашло с особой задачей – захватить Правительственный квартал и ликвидировать высшее руководство Украины, – отметил Глава Национальной полиции.

Начальник следственного управления ГУНП в АР Крым и Севастополе Александр Климовский рассказал, что полицейские установили среди оккупантов троих командиров:

- Мы уже знаем, что там были три старших офицера, которые решали ситуацию, что им делать дальше, после того, как их колонну разбили наши защитники. И эти три офицера фактически приняли решение о расстреле гражданского населения, о захвате находившихся рядом домов, захвате заложников.

Первым под огнем оказался гражданин Германии.

– Он ехал забирать свою любимую с ребенком. 25 февраля при приближении к Гостомелю со стороны Киева он первым попадает под огонь. Остается, к счастью, живым. Мужчина смог в дальнейшем забрать жену и ребенка и уехать через несколько дней, – рассказал Александр Климовский.

Вторым в поле зрения оккупантов попал гражданин россии, длительно проживавший на территории Украины в городе Гостомель.

– Он пытался выехать в Киев из Гостомеля, попал под обстрел и сгорел вместе с транспортным средством. Также был расстрелян автомобиль "шестерка" гражданина из Черниговской области. Увидев расстрелянные транспортные средства, он пытался развернуться. В момент разворота повернулся передней частью в засаду, где стоял российский БТР. Концентрация была до полутора десятков россиян, прямо наблюдавших за ним. И в момент, когда он начал разворачиваться, все они открыли по нему огонь из всего, что у них было.

В частности, в этот ВАЗ 2106 россияне стреляли не только из автоматов, но и из БТРа.

– Большая совокупность пулевых попаданий – именно в транспортное средство. Но, удивительно, этот мужчина выжил: получил тяжкие телесные повреждения, но остался жив. Когда они прекратили огонь, он сумел выйти из транспортного средства. Один из российских военнослужащих подошел к нему, удивленный, что тот остался жив, и бросил его там. Потерпевший благодаря этому зашел за заднюю часть автомобиля. И вот когда уже ехал автомобиль Dodge Charger, водитель, увидев его, пыталась остановиться, чтобы оказать помощь. Однако сама попала под огонь, – рассказал Александр Климовский.

По словам водительницы Dodge Charger Екатерины, 25 февраля Екатерина поехала к гостомельскому мосту, чтобы проверить, может ли она вывезти трехлетнего сына из Гостомеля:

- Поняла, что там уже пылали машины, он (мост – авт.) был разбит. Поняла, что увезти ребенка у меня не получится. Я ехала с моста, к своему ребенку, к подруге, чтобы искать дальше выход, как нам отсюда выбраться. Увидела "Жигули", под которым лежал мужчина. Я остановилась, открыла окно, спросила у мужчины, могу ли ему чем-нибудь помочь. И тогда начался обстрел.

Впоследствии, при осмотре, криминалисты зафиксировали повреждение иномарки: оккупанты изрешетили автомобиль Екатерины.

– Чувствовала, как сыпется стекло. Я просто накрыла руками голову, и помню, что говорила себе спуститься пониже, но тело меня не слушалось. Когда взяла руки, увидела, как на мои руки капает кровь. Горячая кровь. Я тогда не понимала, какие травмы получила. Было тяжело дышать. Открыла дверь автомобиля и побежала через дорогу в лес, упала, позвонила подруге, с которой был мой сын. Я сказала: если умру, то усынови моего ребенка. Не понимала тяжесть ранения. Все плечо в маленьких осколках. Сзади в ребре у меня до сих пор есть осколок довольно большой. Всего их где-то 14. На дороге было несколько машин. С той стороны, куда я перебежала, тоже стоял «Жигули», врезавшийся в столб, и в нем был мертвый человек, – рассказала Екатерина.

В автомобиль «Hundai» попало 38 пуль оккупантов. Водитель получил ранение, однако чудом выжил. В автомобиле Chevrolet Aveo правоохранители насчитали 128 попаданий. В автомобиле погибли парень и девушка, 2000 года рождения.

В тот день расстреляли 12 транспортных средств. 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, 15 - с разной степенью телесных повреждений попали в больницы Киевской области.

- Вообще циничность самого расстрела связана с тем, что расстреливали не несущее угрозы гражданское население. А особенная дерзость – они расстреливали эти транспортные средства, можно сказать, как на сафари. Количество попаданий – не менее 38. Такое количество выпускать в транспортное средство – это не разовый выстрел. Это была централизованная команда. Подразделение было централизовано. Руководилось – и совершало те преступления, которое совершало, – сообщил начальник следственного управления крымской полиции Александр Климовский.

В общей сложности, чтобы установить конкретных военнослужащих, которые расстреливали гражданских людей возле Гостомеля, правоохранители провели комплекс оперативных мероприятий, допросили более 100 свидетелей, назначили более 70 экспертиз:

– Около 30 граждан допрошены в качестве пострадавших. Было назначено более 70 экспертиз: это и баллистические, баллистически-химические, портретоведческие, товароведческие, судебно-медицинские. Минимум 5 экспертиз по каждому расстрелянному человеку и каждому транспортному средству.

Водитель «Dodge Charger» Екатерина после пережитого убеждена, что «родилась в рубашке»:

– Когда уже потом увидела автомобиль, поняла, что это – нереально: разбито абсолютно все. А детское автокресло вообще – из него просто торчал поролон, наполнитель. Если бы ехала смотреть на мост с ребенком, шансов на жизнь у сына точно не было.

- В настоящее время установлены три командиров, принимавших решение о незаконном приказе на расстрел гражданского населения. И уже категорически отождествлены два стрелка. По согласованию с прокурорами им объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, – сообщил Александр Климовский.

Продолжаются следственные действия по установлению всех военнослужащих росгвардии РФ, которые причастны к совершению указанных уголовных правонарушений, и документирование их преступной деятельности.

– Каждый оккупант должен понимать, что наказания не избежать. Мы уверенно и успешно работаем над установлением всех лиц, причастных к зверским преступлениям против населения Украины. И узнаем каждого в лицо. Захватчикам не спрятаться, – подчеркнул Глава Нацполиции Игорь Клименко.

По информации СБУ, в настоящее время пяти захватчикам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.