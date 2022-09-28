СБУ сообщила о подозрении организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных территориях

СБУ сообщила о подозрениях еще 16 организаторам псевдореферендума РФ на временно оккупированных территориях Донбасса, Херсона и Запорожья.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
Служба безопасности Украины продолжает документировать противоправные действия организаторов и участников фейкового референдума на временно оккупированных южанах Украины.
Так, в Донецкой области подозрение от СБУ получили:
▪️ Денис Пушилин, «глава днр»;
▪️ Владимир Бидевка, «председатель народного совета днр»;
▪️ Радомская Елена, «секретарь цвк днр».
На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили:
▪️ Евгений Балицкий, «председатель военно-гражданской администрации Запорожской области»;
▪️ Галина Данильченко, «исполняющая обязанности мэра» Мелитополя;
▪️ Александр Сауленко, «председатель военно-гражданской администрации Бердянска»;
▪️ Галина Катющенко, «председатель центральной избирательной комиссии» Запорожской области»;
▪️ Андрей Сигута, «председатель военно-гражданской администрации» Мелитопольского района».
▪️ Максим Зубарев, «председатель Акимовской общины Мелитопольского района».
На временно оккупированной части Херсонской области подозрение СБУ получили:
▪️ Владимир Сальдо, «председатель военно-гражданской администрации» Херсонской области;
▪️ Кирилл Стремоусов, «заместитель председателя военно-гражданской администрации» Херсонской области;
▪️ Марина Захарова, «председатель центральной избирательной комиссии» Херсонской области;
▪️ Ольга Кулик, «председатель территориальной избирательной комиссии Генического района»;
▪️ Тамара Мирошниченко, «председатель территориальной избирательной комиссии Бериславского района»;
▪️ Елена Саяхова, «председатель временной избирательной комиссии Каховского района»;
▪️ Людмила Козлова, «председатель временной избирательной комиссии Скадовского района».
Следователи СБУ подозревают этих лиц в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Напомним, ранее Служба безопасности Украины установила и собрала исчерпывающую доказательную базу в отношении организаторов российского псевдореферендума на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Как известно, российские прокремлевские СМИ опубликовали результаты так называемых «референдумов» о «вхождении в Россию», которые захватчики провели на временно оккупированных территориях Украины.