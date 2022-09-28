СБУ сообщила о подозрении организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных территориях

СБУ сообщила о подозрениях еще 16 организаторам псевдореферендума РФ на временно оккупированных территориях Донбасса, Херсона и Запорожья.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Служба безопасности Украины продолжает документировать противоправные действия организаторов и участников фейкового референдума на временно оккупированных южанах Украины.

Так, в Донецкой области подозрение от СБУ получили:

▪️ Денис Пушилин, «глава днр»;

▪️ Владимир Бидевка, «председатель народного совета днр»;

▪️ Радомская Елена, «секретарь цвк днр».

На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили:

▪️ Евгений Балицкий, «председатель военно-гражданской администрации Запорожской области»;

▪️ Галина Данильченко, «исполняющая обязанности мэра» Мелитополя;

▪️ Александр Сауленко, «председатель военно-гражданской администрации Бердянска»;

▪️ Галина Катющенко, «председатель центральной избирательной комиссии» Запорожской области»;

▪️ Андрей Сигута, «председатель военно-гражданской администрации» Мелитопольского района».

▪️ Максим Зубарев, «председатель Акимовской общины Мелитопольского района».

На временно оккупированной части Херсонской области подозрение СБУ получили:

▪️ Владимир Сальдо, «председатель военно-гражданской администрации» Херсонской области;

▪️ Кирилл Стремоусов, «заместитель председателя военно-гражданской администрации» Херсонской области;

▪️ Марина Захарова, «председатель центральной избирательной комиссии» Херсонской области;

▪️ Ольга Кулик, «председатель территориальной избирательной комиссии Генического района»;

▪️ Тамара Мирошниченко, «председатель территориальной избирательной комиссии Бериславского района»;

▪️ Елена Саяхова, «председатель временной избирательной комиссии Каховского района»;

▪️ Людмила Козлова, «председатель временной избирательной комиссии Скадовского района».

Следователи СБУ подозревают этих лиц в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Напомним, ранее Служба безопасности Украины установила и собрала исчерпывающую доказательную базу в отношении организаторов российского псевдореферендума на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Как известно, российские прокремлевские СМИ опубликовали результаты так называемых «референдумов» о «вхождении в Россию», которые захватчики провели на временно оккупированных территориях Украины.